Названо число остающихся в статусе задержанных журналистов в Белоруссии

13.08.2020, 18:53, Новости дня

В Белоруссии со дня президентских выборов – 9 августа – остаются задержанными 23 журналиста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

«Информация по журналистам на 13 августа, 17.40 (совпадает с мск): остаются задержанными 23 журналиста; задержаний журналистов начиная с 9 августа – 68», – цитирует РИА «Новости» сообщение ассоциации.

Всего за этот период было зарегистрировано 29 фактов насилия в отношении журналистов.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев позже поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка.