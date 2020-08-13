 

Студент из КНДР стал победителем международного конкурса по программированию

13.08.2020, 18:53, Новости дня

Студент Университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне занял первое место в международном конкурсе по программированию на платформе CodeChef («Код-шеф»), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В конкурсе, который прошел в июле, приняли участие более 31 тыс. студентов и программистов из 80 стран мира, в том числе из России, Китая, Индии и Великобритании.

«В течение десяти дней студент пятого курса факультета математики Чжон Гым Сон сумел решить десять задач, включая одну из них высокой сложности, требовавшую максимального уровня внимательности и сообразительности, и набрать наибольшее количество баллов – 1 тыс.», – передает ТАСС.

ЦТАК отмечает, что Чжон Гым Сон, когда учился в знаменитой пхеньянской средней школе №1, откуда вышло множество талантов страны, занял первое место на 56-й Международной математической олимпиаде.

Для Университета имени Ким Ир Сена эта победа в соревновании стала уже 18, отметил куратор и преподаватель студента Син Чан Хен.

Проект по спортивному программированию CodeChef принадлежит индийской компании Unacademy из Бангалора, специализирующейся на онлайн-образовании. Ежегодно на платформе проводятся состязания на решение задач по программированию.

Напомним, 5 июня стартовал первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Беглый российский бизнесмен Пугачев опубликовал фото дочерей Путина. Публично глава Кремля их не признает

11.07 / Трамп раскрыл планы по выводу контингента ВС США из Германии

21.07 / Мадонну уличили во вранье о штрафе в России

29.07 / Спрос на золото в Китае в первой половине 2020 года упал на 38 процентов

02.07 / Япония отреагировала на поправки в Конституцию России

13.07 / Представитель Киева счел Минские соглашения «практически нереализуемыми»

04.08 / «Лишь бы мир не потерял равновесия»: Захарова отреагировала на взрыв в Бейруте

01.08 / При столкновении двух самолетов на Аляске погибли семь человек

04.07 / СБУ разоблачила преступную группу, которая по $500 подделывала дипломы для боевиков “ДНР”

29.07 / США начали вывод военных из Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска