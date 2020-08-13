Минкультуры предложило разрешить музеям проводить экскурсии для групп до 20 человек

13.08.2020, 18:53, Новости дня

Министерство культуры РФ предлагает разрешить музеям проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек, а число человек в экскурсионных группах увеличить до 20, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минкультуры РФ обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести изменения в Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. В частности, предлагается увеличить численность экскурсионных групп с пяти до 20 человек при соблюдении между участниками дистанции до одного метра», – передает ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Также в музеях предлагается разрешить проведение массовых мероприятий численностью более 50 участников, при одобрении региональных властей.

«Минкультуры РФ предлагает рассмотреть возможность проведения в музеях массовых мероприятий при условии получения разрешений от местных властей. Предложенная мера позволит федеральным учреждениям проводить лекции, концерты, вернисажи, конференции и другие мероприятия численностью более 50 участников с учетом того, что численность людей должна составлять не более 50% максимальной вместимости помещения при соблюдении социальной дистанции», – уточнили в пресс-службе.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что решения по снятию ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших.

По словам президента, ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет.