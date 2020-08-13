 

Собянин назвал «слухами» скорое возвращение ограничений в Москве из-за коронавируса

13.08.2020, 18:50, Разное

В Москве не планируют вводить новые ограничительные меры с середины сентября из-за пандемии коронавируса. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По поводу 15 сентября — эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил – никаких планов на этот счет нет», — пояснил градоначальник.

Вместе с тем, жителям столицы все же придется носить медицинские маски в общественных местах и транспорте ближайшие месяцы.

Говоря о массовых мероприятиях, в том числе предстоящем Дне города, мэр уточнил, что его празднование будет организовано локально, а традиционные масштабные гуляния в этом году не планируются. Школьные линейки 1 сентября также решили не проводить.

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Напомним, за последний месяц ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Москве не превышает отметку в 700 человек. За время эпидемии в столице заразились 250 тысяч человек, выздоровели 193 тысячи человек, еще 4622 человека погибли.

При этом источники СМИ утверждали, что власти Москвы готовятся ко второй волне вируса, которая, по словам собеседников, должна начаться в середине сентября.

Источник: Новая газета



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