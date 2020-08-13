Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР»

13.08.2020, 18:48, Новости дня

Из-за серьезного экономического влияния сопротивляться Китаю в некотором отношении сложнее, чем Советском Союзу во время холодной войны, высказал мнение госсекретарь США Майк Помпео на встрече с чешскими сенаторами на канале Fox News.

«То, что сейчас происходит – это не холодная война. Противостоять угрозе Коммунистической партии Китая в некоторых отношениях гораздо сложнее. Все потому, что КПК уже вплетена в нашу экономику, политику, общество так тесно, как Советский Союз никогда не был», – передает RT слова главы Госдепа.

В сравнение Помпео привел обостряющиеся американо-китайских отношения в начале этого года по причине вмешательства Вашингтона, когда Лондон отказался от сотрудничества с компанией Huawei при создании сети 5G.

Он также отметил, что КПК использовал ситуацию с распространением коронавируса, чтобы «затушевать» принятие нового закона о безопасности в Гонконге, «подрывающего» автономию региона, и «ущемление прав» национальных меньшинств.

«Заключение одного миллиона уйгурских мусульман, живущих в лагерях для интернированных в Сицзяне – позорное пятно века в вопросе прав человека. Оно поддерживается такими компаниями, как Huawei, использующими технологии, о которых в былые времена тайная полиция могла только мечтать», – добавил госсекретарь.

Напомним, 26 июня США ввели против Китая так называемые гонконгские санкции, предполагающие введение визовых ограничений против ряда «действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека».

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В конце прошлой недели Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

Позднее Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.