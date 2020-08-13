Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста
13.08.2020, 18:48, Новости дня
Нападающего БАТЭ и сборной Белоруссии Антона Сароку задержали за участие в протестной акции вечером 11 августа.
Отмечается, что спортсмен не выходил на связь, затем появилась информация о его задержании. По данным Прессбола, Сарока получил семь суток ареста.
С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов.
Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Ранее в четверг сообщалось, что колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. ОМОН перекрыл движение по тротуарам Минска, где собралась оппозиция.
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