Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста

13.08.2020, 18:48, Новости дня

Нападающего БАТЭ и сборной Белоруссии Антона Сароку задержали за участие в протестной акции вечером 11 августа.

Отмечается, что спортсмен не выходил на связь, затем появилась информация о его задержании. По данным Прессбола, Сарока получил семь суток ареста.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Ранее в четверг сообщалось, что колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. ОМОН перекрыл движение по тротуарам Минска, где собралась оппозиция.