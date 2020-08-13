 

США объявили китайские «Институты Конфуция» иностранной миссией

13.08.2020, 18:48, Новости дня

Соединенные Штаты объявили китайские культурно-образовательные центры «Институт Конфуция» в стране иностранной миссией, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Госдепартамент заявил, что американский центр «Института Конфуция» является иностранной миссией КНР, признав его тем, чем он в действительности является: организацией, продвигающей глобальную кампанию пропаганды и пагубного влияния Пекина в университетских кампусах и школах США», – цитирует РИА «Новости» заявление госсекретаря.

Эти организации финансируются Китаем и являются «частью аппарата глобального влияния и пропаганды Коммунистической партии Китая», добавил Помпео.

Цель заявления – обеспечение «взвешенных решений» американскими работниками образования и школьными администраторами. Они должны решить, следует ли позволять продолжать программы, «поддерживаемые китайской коммунистической партией, и если да, то в каком виде», отметил Помпео.

Учащиеся в США должны иметь доступ к изучению китайского языка и культуры «без манипуляций Коммунистической партии Китая и ее подручных», заключил госсекретарь.

Ранее Помпео заявлял, что Китай стал «большей угрозой мира, чем СССР».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

16.07 / Помпео назвал «историю» о «сговоре» РФ с талибами неточной

15.07 / Президент Азербайджана оценил необходимость мобилизации

02.07 / Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО

26.06 / Макрон выразил желание приехать в Россию

28.06 / Во Франции задержали подозреваемых в краже рисунка Бэнкси – Reuters

07.07 / Экс-футболист “Спартака” Митрюшкин может стать одноклубником Головина

13.07 / France Info – в семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки

30.07 / К столице Беларуси стягивают военную технику – соцсети

08.07 / Москва и Берлин обсудили производство российской вакцины от коронавируса в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска