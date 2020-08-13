США объявили китайские «Институты Конфуция» иностранной миссией

13.08.2020, 18:48, Новости дня

Соединенные Штаты объявили китайские культурно-образовательные центры «Институт Конфуция» в стране иностранной миссией, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Госдепартамент заявил, что американский центр «Института Конфуция» является иностранной миссией КНР, признав его тем, чем он в действительности является: организацией, продвигающей глобальную кампанию пропаганды и пагубного влияния Пекина в университетских кампусах и школах США», – цитирует РИА «Новости» заявление госсекретаря.

Эти организации финансируются Китаем и являются «частью аппарата глобального влияния и пропаганды Коммунистической партии Китая», добавил Помпео.

Цель заявления – обеспечение «взвешенных решений» американскими работниками образования и школьными администраторами. Они должны решить, следует ли позволять продолжать программы, «поддерживаемые китайской коммунистической партией, и если да, то в каком виде», отметил Помпео.

Учащиеся в США должны иметь доступ к изучению китайского языка и культуры «без манипуляций Коммунистической партии Китая и ее подручных», заключил госсекретарь.

Ранее Помпео заявлял, что Китай стал «большей угрозой мира, чем СССР».