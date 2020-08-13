Мнение: Футфетиш и мужская нижняя роль

13.08.2020, 18:41, Разное

Давайте на примере мужчин-футфетишистов посмотрим, что такое верх, что такое низ, и как они переплетаются в отношениях.

Каждая женщина, бывавшая на сайтах знакомств, получала письма от мужчин с таким фетишем, поскольку фетиш этот распространенный, мужчины такие очень активны по части переписок и часто довольствуются виртом, то есть поговорить о фетише – это уже удовольствие для них. Кроме того, обычные мужчины, не имеющие такого фетиша, в период особого голода могут ощущать себя такими фетишистами, то есть их это все тоже заводит.

Футфетиш – это способность получать удовлетворение, лаская чужие ноги. Обычно женские ноги, и футфетишисты – мужчины. Но бывают и женщины, изредка, которые имеют такой фетиш по отношению к мужчинам.

В самом по себе удовольствии от этого нет ничего особенного, целовать ноги любимой женщины нравится всем мужчинам, да и ноги любимых мужчин нравятся женщинам, даже если они стесняются их целовать. Футфетишисты отличаются тем, что им не нужно быть влюбленными, чтобы получать от этого кайф, а главное тем, что это заменяет им секс. Не прелюдией является, а альтернативой сексу, часто даже лучшей альтернативой, если это настоящий футфетишист.

Большинство женщин такие мужчины напрягают и даже раздражают. Чаще всего они так нетерпеливы и неразборчивы, что обращаются с предложениями сделать массаж ступней к совсем незнакомым женщинам. Надо понимать, что само по себе предложение – это что-то вроде акта эксгибиционизма. Они признаются в своей склонности, им стыдно и горячо от этого стыда.

Женщинам бывает противно получать такие предложения, поскольку они видят перед собой маньяка, готового лизать ноги (и практикующего это) чужим теткам (“грязным”). Так они это примерно представляют, особенно рапунцели в башнях, и их тошнит. Однако, если женщина голодна (точнее ее корона) и доильный аппарат ее давно зашкалило на отметке “мало”, она может решить, что именно она вызвала у мужчины такое желание. И тогда она воспринимает подобное предложение как показатель его внезапно вспыхнувшей страсти.

Футфетишисты далеко не всегда голодные и нищие мужики, которые никак не могут найти себе девушку для любви и вынуждены липнуть ко всем и унижаться перед незнакомыми тетками. Такие среди них тоже есть, и нередко, потому что сексоголизм – это всегда почти дыра в экономике. Почти, потому что сексоголиками часто бывают КСЖ, достаточно успешные в период Ж, и пускающие все на ветер в период К, а периоды К у некоторых КСЖ редки и они успевают хорошо заработать. Футфетишисты всегда почти сексоголики и всегда почти КСЖ. Казановы тоже это любят, но не так, а кроме всего прочего. Казанова никогда не будет приставать к незнакомой женщине с такими предложениями. Это делают только КСЖ-рапаны и некоторые рыбы, если последних внезапно накрыло либидо и захотелось гореть от стыда.

Футфетиш – это всегда фетиш на подчинение. Если вы встречаете футфетишиста, который утверждает, что любит доминировать, он просто стесняется признаться или не рефлексирует, что любит подчиняться, реализуя свой фетиш. В другие моменты он и правда может любить доминировать, и в жизни, в сексе, но в тот момент, когда ему сносит крышу от желания облизывать женские ступни и пальцы на ногах, он получает удовольствие от нижней роли.

Если вам встретился не рапан, а хотя бы рыба, и не стал пугать вас сразу своим фетишем, а показал вам эксклюзивность, то есть показал, что любит это только с вами или только с любимыми, вы можете сделать несколько ошибочных выводов.

Во-первых, вы можете решить, что это проявление его страсти к вам. Но если это футфетиш, а чаще всего именно он и есть, страсть к вам тут ни при чем. Футфетишистам даже мешает эксклюзивность. Они хотят делать это с Женщиной, но не очень рвутся радовать этим конкретную Аню или Галю. Им мешает, что Аня или Галя знают о них слишком много, знакомы с их друзьями, родителями, в курсе их работы, то есть слишком много социального контекста, а фетиш – это инферна, область, где почти нет социума, а есть лишь животные инстинкты. Вы поступите умно, если не будете напоминать ему во время секса ни о чем, что связано с его работой, мамой, детьми, друзьями и с другими серьезными вопросами.

Во-вторых, вы можете сделать вывод, что раз мужчина любит нижнюю роль в сексе, он хочет прислуживать вам вне постели. Как правило нет или даже наоборот. Он хочет быть пажом женщины только в момент сексуального опьянения, а протрезвев, обычно нуждается в компенсации. То есть он хочет убедиться, что его уважают, не пытаются материально использовать его фетиш, и вообще никак не ущемляют в мужских и прочих правах. Если из-за сексуального фетиша начинает страдать его самоуважение или репутация, возникает фрустрация и подавляет либидо. Некоторые могут заиграться в фетиш, погружаясь совсем низко, но большинство плавают на поверхности и чуть что быстро отмораживаются и не хотят слышать ни про какой секс. Девианты нуждаются в безопасном пространстве, чтобы позволить себе расслабиться, помните это, если имеете с этим дело.

В-третьих, вы можете решить нечто обратное. Вам может показаться, что такой мужчина хочет доминировать. В моменты фрустрации или для компенсации он может обращаться к вам довольно резко и жестко, демонстрируя, что секс и жизнь – разные вещи. Вы можете решить, что ему нужна покладистая и послушная женщина. Однако с такой женщиной он не сможет почувствовать себя мальчиком или игрушкой в сексе, а это его фетиш.

Вот об это время спотыкаются жены и любовницы футфетишистов. Если мужчина состоятельный, руководитель на работе, а в сексе предпочитает нижнюю роль, его женщине может казаться, что ему не нужно никакой помощи в этом, он и сам представит все, что ему нужно. В начале отношений он легко абстрагировался и получал кайф, облизывая ей ступни и произнося фразы, вроде “позволишь мне?”, “не откажешь мне?” дрожащим от волнения голосом. А спустя время он не может войти в это состояние. Перед ним не абстрактная Женщина, а его собственная Аня и Галя, она в минусе дисбаланса, зависит от него, подчиняется ему, он очень мало ее уважает, привязан только из-за детей или привычки. Никакого футфетиша с такой партнершей он не хочет, а обычный секс ему не дает кайф.

Вот почему мужчинам с девицией на нижнюю роль нужен либо вирт, либо новые партнерши, либо женщина, которую он будет очень уважать. Вирт и смена партнерш не приносят удовлетворения, женщина, которую он очень уважает – да, и еще как. Но чтобы он уважал, женщина должна быть независимой, иметь самоуважение и ноль короны.

То же самое касается не футфетишистов, а любых мужчин, просто мужчин с фетишем на нижнюю роль это касается особенно. У них возникает отвращение к тем, кого они не уважают, но занимаются сексом. И у них возникает агрессия к тем, кого они не уважают, но те их пытаются строить и им грубить. А это происходит постоянно с такими мужчинами. Женщины видят, что их презирают, думают, что надо доминировать и приказывают. В результате кроме презрения получают еще и агрессию таких мужчин.

Мужчин это еще еще больше касается. Если среди мужчин явных и осознанных любителей нижней роли в сексе меньшинство, то среди женщин таких большинство, пусть и тайно. Но женщина должна уважать мужчину, очень уважать, чтобы получить удовольствие от нижней роли в сексе. И женщина хочет, чтобы уважали ее, особенно вне постели, в жизни, как личность. Иначе у нее будет та же самая фрустрация, заметь она, что ее пытаются грубо строить в быту. А если она совсем не уважают мужчину, а он пытается вести с ней себя как мачо в сексе, у нее возникнет ненависть к нему.

Понимаете, насколько тонкими следует быть, если вы хотите играть в такие игры?

Только в стабильном дисбалансе минусе человек готов на нижнюю роль, и в сексе, и в жизни, но стабильного дисбаланса минуса практически никогда не бывает, человек бунтует, выходит в плюс, ищет мести и компенсации. Если вы не хищник, даже и не мечтайте о таком. А если вдруг хищник (ну вдруг), бросайте вы это дело, это очень опасно – держать человека в нижней роли в отношениях.

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