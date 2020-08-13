 

В Польше вертолет упал в реку, пострадали два человека

13.08.2020, 18:40, Новости дня

Частный вертолет, вылетевший с польского аэродрома Модлин, упал в реку Висла в повете Чоснув Мазовецого воеводства. Пилота и пассажирку – мужчину и женщину в возрасте 25–30 лет – поднял из воды полицейский речной патруль. Об этом сообщили на странице команды Варшавского отделения государственной противопожарной службы Польши в Facebook.

В сообщении говорится, что раненые доставлены в больницу. Место происшествия охраняется полицией до прибытия комиссии по расследованию авиационных происшествий. На территории находятся 40 пожарных, катера и 10 автомобилей.

Sady pow. nowodworski śmigłowiec wpadł do Wisly. Dwie osoby poszkodowane zabrane do szpitala. Trwa zabezpieczanie…

Posted by Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie on Neljapäev, 13. august 2020

По сообщению польского издания Rmf24, состояние женщины оценивают как опасное для жизни. Мужчина пострадал меньше, хотя также находится в тяжелом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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