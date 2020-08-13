Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

13.08.2020, 18:30, Новости дня

Целью белорусских силовиков в ходе обысков в офисах Uber и «Яндекса», скорее всего, была информация о передвижениях клиентов такси. Это позволило бы вычислить участников активных действий против милиции. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Вячеслав Макаров.

Бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, штаб-квартира которой находится в Минске, Вячеслав Макаров не исключает, что обыски в офисах «Яндекса» и Uber связаны с попыткой силовиков надавить на транспортный сервис. «Скорее всего, силовиков интересует «Яндекс.Такси». Точнее – персональные данные «Яндекса». Информация о том, кто, когда и по какому маршруту ездил. Эта информация позволила бы вычислить участников активных действий против милиции», – полагает эксперт.

«Обвинения в адрес «Яндекс.Такси» в том, что он перевозит противников режима, уже звучали. Видимо, визит – развитие в реальность этой публичной риторики», – добавил Макаров.

Ранее РИА Новости сообщили о том, что неизвестные люди с оружием в черной одежде пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Они представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. Офисы были заблокированы, в них оставались нескольких сотрудников. При этом, как информирует Sputnik, в Следственном комитете по Минску, в ГУВД горисполкома и комитете госконтроля Белоруссии отрицают участие своих сотрудников в обысках.

В самом «Яндексе» заявляли, что основания обыска в протоколах детализированы не были. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были, по окончании обыска сотрудники не задерживались, добавили в компании. Как сообщается, офис компании Uber силовики также уже покинули.