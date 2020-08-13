Apple выпустит единую платную подписку на все свои сервисы

13.08.2020, 18:30, Разное

В Apple готовят к выпуску единую платную подписку на все свои фирменные сервисы. Это поможет экономить в среднем до 350 рублей в месяц при использовании нескольких приложений корпорации.

К такому изменению политики платных подписок владельцы фирменной техники Apple призывали уже давно. Теперь же в компании решают вопрос о времени запуска обновлённого варианта всей системы. Вероятнее всего, её выпустят вместе с iPhone 12, но не исключается, что уже с сентября месяца мир увидит Apple One. Именно такое название получил сервис, объединяющий в себе все возможные платные подписки. При этом использование Apple One позволит заметно экономить, ведь стоимость этого сервиса будет заметно ниже, чем если бы пользователь платил за каждое дополнение в отдельности.

Точная цена Apple One остаётся без комментариев и, вероятнее всего, её озвучат только на официальной презентации. Известно, что у владельца будет возможность выбрать, какие именно приложения будут доступны ему и платить только за них. К примеру, сервисы Apple TV+ и Music можно объединить с iCloud и Apple Arcade, не подписываясь на News+. Также One поддерживает систему семейного пользования, включающую до шести пользователей одновременно.