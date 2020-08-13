В Пермском крае подписали соглашение о создании ОЭЗ

13.08.2020, 18:30, Новости дня

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с членом правления – управляющим директором ООО «Сибур» Павлом Ляховичем соглашение о взаимодействии при строительстве особой экономической зоне (ОЭЗ), информирует пресс-служба правительства региона.

Подпись в документе поставили также глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов и генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков, сообщается на сайте правительства.

Соглашение позволит подготовить площадку Осенцовского промышленного узла к присвоению статуса ОЭЗ.

«Особая экономическая зона – это эффективный механизм для компаний, готовых инвестировать в развитие производства. Это новая для Пермского края форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Уверен, что она будет интересна не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства», – сказал Махонин.

Он уточнил, что режим особой экономической зоны будет действовать на протяжении 49 лет. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла.

Площадка для создания ОЭЗ расположена в границах Гамовского сельского поселения и охватывает участок площадью порядка 200 га. Как отмечают в министерстве промышленности и торговли Пермского края, рядом с предполагаемой экономической зоной расположены крупные предприятия – «Сибур» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В территории есть развитая сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение. В планах – построить дополнительный выезд из промузла, который позволит снизить логистическую нагрузку на район. Для обеспечения ОЭЗ железнодорожной инфраструктурой Пермский край уже начал переговоры с РЖД.

Напомним, вместе с компанией регион уже реализует два специнвестконтракта (по созданию специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн и по производству диоктилтерефталата) и два приоритетных инвестпроекта (производство химической продукции для автопрома и других отраслей).