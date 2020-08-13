Все доступные флагманы Xiaomi Mi 10 Ultra раскупили по предзаказам

13.08.2020, 18:30, Разное

Все доступные для предварительного заказа флагманские модели Xiaomi Mi 10 Ultra раскупили в день презентации. Всего поступило более 27 тыс. заявок от покупателей на приобретение нового смартфона на территории Китая.

После презентации своего Xiaomi Mi 10 Ultra в компании открыли предварительные заказы, предупредив о наличии всего 10 тыс. смартфонов. Несмотря на это, количество заявок на приобретение заметно превысило указанную цифру в первый же день. Представители бренда незамедлительно отреагировали на такой ажиотаж и отметили, что все покупатели должны получить свои телефоны вовремя и без недельных задержек, которые обычно бывают после презентации флагманских устройств Xiaomi.

Аналитики сомневаются, что в случае Xiaomi Mi 10 Ultra корпорация справится с потоком желающих купить этот телефон. Всё дело в большом спросе, ведь 27 тыс. заявок поступило только с территории Китая, где и начнутся официальные продажи телефона. Китайская компания предполагает в будущем продавать Mi 10 Ultra и за пределами КНР, что многократно увеличит поток покупателей и может создать длительные очереди.