Личное: Слабенькая, жалкая, беспринципная

13.08.2020, 18:20, Разное

Гражданку РФ и певицу ртом Наталью Чистякову-Ионову, как я писала, не пустили на Украину даже после того, как она, нарушив закон РФ, признала Крым украинским.



Фото: Соцсети

«Крым — украинский», — абсолютно недвусмысленно заявляет Глюкоза во время беседы с украинским пограничником.

Во время беседы Наташка прогибается, хотя её никто, собственно, не прогибает. Лебезит, оправдывается, преданно заглядывает в глаза представителю власти другой страны.Выглядит всё это, конечно, жалко.

https://t.me/lenamiro/6793

Видео: Телеграм-канал Лена Миро.

Пограничник не пустил Глюкозу на Украину и правильно, кстати, сделал. Хорошо выполнил свои должностные обязанности.

Мужчина вежливо побеседовал с певицей ртом. Понял, что Наташка некрасиво мажется, что в Крыму она выступала, когда его присоединили к России. Теперь же Наташка готова признать Крым украинским только для того, чтобы подбомбить песенками на Украине. Так что ли, получается?

Давайте начистоту. Вот вы бы на месте пограничника пустили беспринципную Наташку в свою страну? Я — нет. И теперь, как гражданка России, интересуюсь: «А что будет человеку, чьи высказывания направлены на отчуждение части территории Российской Федерации?»

Глюкоза — публичное лицо, и она признала часть территории РФ — Крым — украинским?

Как так-то?

Впрочем, бабёнка не растерялась и надристала в Эскортограме пост в духе: «Яжыдевачка! Меня злые погранцы жёстко и хамски допрашивали и даже почти пытали!»

На самом деле, нет. Беседа была предельно вежливой и велась на русском языке, что видно на видео.

Однако Глюкоза нагло врёт и строит из себя жертву.

С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь. Человек, который меня допрашивал, всё время допроса снова и снова задавал один и тот же вопрос «Чей Крым?»

Ну, что я могу сказать?

Украинские пограничники прекрасно справились со своими должностными обязанностями, а Наталья Чистякова-Ионова нарушила закон РФ и выставила себя беспринципной дурой.

Стыдно за неё. Совсем в бабёнке гордости нет. Одни «сиськи-письки», да и те — не первой свежести.

А как бы вы себя повели, окажись на месте Глюкозы? Я бы точно не стала лебезить перед пограничником и ни за какие коврижки не предала бы свою страну. Развернулась бы и улетела. Ни на какой бы допрос не пошла. С хера ли меня будет кто-то допрашивать?

А вы?