 

Более половины врачей в РФ не готовы прививаться отечественной вакциной от COVID-19

13.08.2020, 18:18, Разное


2
минуты

Еще 743 врача — 24,5% – сообщили, что готовы пройти вакцинацию новым препаратом, примерно столько же еще сомневаются — 23,3%. 

В первую очередь врачи не хотят прививаться «гамалейской вакциной» из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности препарата — об этом заявили 66% опрошенных (при возможности выбора нескольких ответов). 48,1% указывают на слишком короткий срок создания вакцины, 17,1% убеждены, что создание препарата — это не более чем пиар в интересах фармкомпаний. 14,3% не верят в эффективность какой-либо вакцины против коронавируса, а 6,1% оказались принципиальными антипрививочниками. 

Большинство сторонников ранней вакцинации против COVID-19 готовы рискнуть из страха заболеть коронавирусом — об этом сообщили 9,3% врачей, а также из соображений «лучше что-то, чем ничего» – 10%. Еще 7,3% респондентов доверяют  репутации центра Гамалеи, 7% респондентов сочли надежными предоставленные данные о новой вакцине, 2,3% хотят поддержать отечественного производителя. 

Агитировать своих пациентов, коллег и знакомых за вакцинацию намерены 20,9% – 3,6% делать этого не хотят.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин ходе заседания правительства глава государства заявил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. При этом результаты клинических испытаний препарата до сих пор не опубликованы в научных источниках.

Речь идет о так называемой векторной вакцине, которую российские ученые создали  буквально за две недели еще в феврале, использовав наработки при создании вакцины от ближневосточного респираторного синдрома (MERS). С помощью метода генной инженерии ген шиповидного белка коронавируса «зашили» в геном одного из типов аденовируса, который безопасен для человека. Аденовирус доставляет антиген в клетки человека и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус. Векторную вакцину с аналогичным механизмом действия также разрабатывает команда Оксфордского университета.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Ученые: При хронических болях плацебо может быть эффективнее анальгетиков

26.07 / Мнение: Рабы ФСИН…

23.07 / «Особый порядок»

05.08 / Шон Пенн раскрыл подробности тайной свадьбы с Лейлой Джордж

23.07 / Мнение: Десять причин, по которым мелким быть плохо

13.07 / В США носившие маски и перчатки педагоги летней школы заразились коронавирусом

01.08 / Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

11.08 / «Управляют нашими овцами»

26.07 / Личное: Папа, сын и не сноха

17.07 / Рубль ослабевает по отношению к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска