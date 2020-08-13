Более половины врачей в РФ не готовы прививаться отечественной вакциной от COVID-19

13.08.2020, 18:18, Разное



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Еще 743 врача — 24,5% – сообщили, что готовы пройти вакцинацию новым препаратом, примерно столько же еще сомневаются — 23,3%.

В первую очередь врачи не хотят прививаться «гамалейской вакциной» из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности препарата — об этом заявили 66% опрошенных (при возможности выбора нескольких ответов). 48,1% указывают на слишком короткий срок создания вакцины, 17,1% убеждены, что создание препарата — это не более чем пиар в интересах фармкомпаний. 14,3% не верят в эффективность какой-либо вакцины против коронавируса, а 6,1% оказались принципиальными антипрививочниками.

Большинство сторонников ранней вакцинации против COVID-19 готовы рискнуть из страха заболеть коронавирусом — об этом сообщили 9,3% врачей, а также из соображений «лучше что-то, чем ничего» – 10%. Еще 7,3% респондентов доверяют репутации центра Гамалеи, 7% респондентов сочли надежными предоставленные данные о новой вакцине, 2,3% хотят поддержать отечественного производителя.

Агитировать своих пациентов, коллег и знакомых за вакцинацию намерены 20,9% – 3,6% делать этого не хотят.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин ходе заседания правительства глава государства заявил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. При этом результаты клинических испытаний препарата до сих пор не опубликованы в научных источниках.

Речь идет о так называемой векторной вакцине, которую российские ученые создали буквально за две недели еще в феврале, использовав наработки при создании вакцины от ближневосточного респираторного синдрома (MERS). С помощью метода генной инженерии ген шиповидного белка коронавируса «зашили» в геном одного из типов аденовируса, который безопасен для человека. Аденовирус доставляет антиген в клетки человека и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус. Векторную вакцину с аналогичным механизмом действия также разрабатывает команда Оксфордского университета.