 

Трамп и Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины

13.08.2020, 18:08, Новости дня

Израиль и ОАЭ договорились, что израильская сторона на время отложит решение о распространении своего суверенитета на территории Западного берега Иордана, об этом говорится в совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ.

«В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе «Видение мира», и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире», – цитирует РИА «Новости» заявление.

«Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта», – отмечается в документе.

После беседы Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху было достигнуто соглашение «о прекращении дальнейшей аннексии Израилем палестинских территорий, сообщил наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зейд.

В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Полиция Глазго заявила, что воскресное нападение не связано с пятничным

13.08 / Среди высланных из Германии лиц больше всего украинцев

26.07 / С Говерлы эвакуируют группу туристов с детьми, младшему полтора года – МВД

06.07 / Стало известно о спекуляции главой отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

27.07 / В РАН оценили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

15.07 / Министр здравоохранения РФ встретился с послом США

05.07 / На границе с Польшей задержали жителя Львова с 1 кг амфетамина и около 300 таблетками экстази

07.08 / Создан препарат, который предотвращает потерю памяти

04.08 / Израиль предложил Ливану помощь после взрыва в порту Бейрута

17.07 / Собянин оценил последствия коронавируса для экономики Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска