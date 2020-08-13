Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

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13.08.2020, 18:08, Новости дня

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма», – передает слова источника ТАСС.

Он отметил, что жизни актера ничего не угрожает, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что у его подзащитного диагностирован инсульт. «Мне врачи сказали, что у него инсульт, но меня к Ефремову не пустили из-за карантина», – сказал он. По словам Пашаева, актер не страдает алкоголизмом. Защитник не знает, выпивал ли Ефремов под домашним арестом. «Я про это не знаю, все люди иногда употребляют, но я не видел ничего», – сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.

Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Межу тем, в среду в контактном центре Боткинской больницы сообщили, что пациент по имени Михаил Ефремов в учреждении не числится.

Позже появилось видео, где Ефремова везут по больничному коридору на кресле-каталке.



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