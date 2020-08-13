Cын Децла записал свой первый трек

13.08.2020, 18:05, Разное

15-летний сын рэпера Децла (или Кирилла Толмацкого) Тони, полное имя которого Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев, пошел по стопам отца и записал свой первый трек в стиле рэп. Пока он не стал публиковать композицию целиком, представив лишь минутный тизер и пообещав в скором времени обнародовать трек на всех площадках.

Продюсером выступил исполнитель Nongratta, он же Гор Бабаханян, известный рэп-публике по баттлу с рэпером Гнойным.Тони записал трек под сценическим псевдонимом Juzeppe Junior, делая отсылку к одному из ников Децла – Juzeppe Jostko. В комментарии с благодарностью Тони также отметил свою мать, бывшую гражданскую супругу Децла, Юлию Киселеву.

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Публикация от Mercury_Anthony_Ioann (@juzeppe.junior)12 Авг 2020 в 12:55 PDT

Напомним, Кирилла Толмацкого не стало в ночь на 3 февраля 2019 года. Первые подробности о причине смерти озвучил концертный директор музыканта Павел Беленец. По его словам, 35-летнему артисту стало плохо после выступления в Ижевске. Толмацкому вызвали скорую, но врачи успели лишь зафиксировать смерть от остановки сердца. Позже стало известно, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сын Кирилла Толмацкого Выступление Децла в клубе Arena во Владивостоке, 2010 год