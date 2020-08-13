Теперь официально: опубликованы первые фото беременной жены Эда Ширана

13.08.2020, 18:05, Разное

Вчера западная пресса сообщила, что Эд Ширан и его жена Черри Сибборн, с которой он знаком со школьной скамьи, впервые станут родителями. Но эта новость базировалась лишь на сведениях инсайдеров, которые также добавляли, что будущая мама находится на последних сроках беременности. Сегодня же в фотоагентствах появилось официальное подтверждение: Черри еще в начале марта была замечена с округлившимся животом в Хоккейном клубе Кембриджа. Тогда, по догадкам папарацци, она находилась на третьем месяце беременности, значит появление Ширана-младшего ожидается в сентябре.

Эд и Черри невероятно счастливы и очень взволнованы, но стараются не привлекать к себе внимание. Локдаун сыграл им на руку и позволил скрыть эту новость от посторонних, но день икс приближается, поэтому они начали рассказывать об этом друзьям и семье. Сейчас у них дома ведутся последние приготовления, ведь малыш должен появиться на свет уже этим летом в Великобритании, – рассказал источник.

Черри Сибборн и Эд Ширан

Напомним, Эд и Черри тайно обручились незадолго до Рождества два года назад, но известно об этом стало только в конце февраля. Свадьба пары прошла в графстве Суффолк, и на ней присутствовали только близкие друзья и родственники – всего на свадьбе было около 40 человек. Знаменитостей Эд и Черри не приглашали, видимо, поэтому информация о свадьбе до сих пор оставалась тайной. Супруги знакомы со школьной скамьи – оба учились в средней школе имени Томаса Миллса во Фрамлингеме в одном классе. Однако встречаться они начали лишь в 2015 году и первое время предпочитали держать свои отношения в секрете. Общественности об их союзе стало известно во время празднования дня рождения Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.