 

Мнение: “Ниязбек” – роман Ю.Латыниной

13.08.2020, 18:05, Разное

Читаю сейчас “Ниязбека” – старую книгу Латыниной (тех времен, когда она еще писала художественную прозу; кстати, очень жаль, что прекратила – хотя понятно, почему: видимо, иссякли эмоции, которые ее по-женски питали как писателя). Захватывающая вещь этот “Ниязбек”! Небольшой роман, описывающий события в некой вымышленной республике Северного Кавказа, в которой, впрочем, без особого труда угадывается Дагестан. Все, как обычно у Латыниной, очень жестко, много крови, трупов и убийств. И очень реалистично, временами – до дрожи.

Конечно, Латынина откровенно любуется своими абреками-убийцами. Чем-то ее привлекают крепкие, гордые и решительные мужчины, действительно ни во что не ставящие ни свою, ни чужую жизнь. Это, видимо, такая очень женская черта – потребность склонить голову перед непостижимым. Латытнина – женщина умная, постигла много, и по-настоящему непостижима для нее только эта черта – способность без раздумий ставить жизнь на кон. И за это она готова простить практически все – и вероломство, и жестокость, и убийство. Ну, если не простить – то понять (что, как мы знаем, практически одно и то же).

Многих, как я заметил, раздражает в Латыниной это ее откровенное восхищение перед кавказским “мачизмом”. Даже не столько оно, сколько – как почти неизбежное следствие – ее же презрение к нашей русской мягкотелости, вялости и, что уж тут, трусости. Из романа в роман у Латыниной: там, где кавказец вспыхнет и схватится за кинжал – русский молча утрется.

А меня – нет, не раздражает. В конце концов – ну что делать, если ее это завораживает? Ее завораживает, ей это интересно – потому и пишет она об этом, потому и нам интересно это читать. Писатель и должен писать о том, что он любит и от чего “тащится” – тогда у него выйдет что-то путное.

Сильных и интересных женских персоажей у Латыниной практически не бывает. Все ее романы – взгляд женщины, завороженной “миром мужчин”, и населены они преимущественно мужчинами. И этот взгляд на мужские взаимоотношения “со стороны” – тоже несомненное достоинство ее произведений.

Сквозная тема Латыниной – “сила солому ломит”. Внеморальная, самодостаточная категория Силы – то, чем она откровенно любуется. Сила-слабость. Все коллизии в конечном счете объясняются именно этим (и только этим). Весь “психологизм” в ее романе также построен обычно имено на переживаниях собственной (чужой) силы/слабости.

Просто-таки гротескно МУЖСКОЙ взгляд на мир. Автор-женщина, чуть ли не сознательно отказавшаяся от своей женской сущности. Кавказ, конечно, буквально ПРОСИТСЯ, чтобы его описывали именно в этих категориях. Он в эту СИЛОВУЮ схему ложится ВЕСЬ – и Латынина это блистательно показывает.

Но в итоге получается какая-то тягостная фантасмагория, вывернутый мир. Головоломка, заведомо не имеющая решения.

Что-то упускает Латынина. Что-то там есть еще…

Источник: Размышления вольного социолога



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