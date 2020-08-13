Мнение: Какое слово обидней: нeгр, черный или чернокожий? Опрос

13.08.2020, 17:54, Разное

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Если современной российской русскоязычной прессе надо, оставаясь политкорректным, упомянуть расу в тексте про США, то употребляют слово “афроамериканец”; если в тексте про российские реалии (например, студентов РУДН), то пишут “выходец из Руанды”, например, или типа того, обозначая с помощью географического пункта.

А что делать, если представитель негроидной расы — уроженец или гражданин Европы, России, Азии, Австралии и Океании? Или если о его происхождении ничего неизвестно, но внешность совершенно необходимо описать (“на картине 17 века изображен неизвестный мужчина…”).

У меня тут возникла теория насчет того, как воспринимаются разные варианты обозначения разными сегментами читателей. Так что вот опрос. Однажды мы с вами уже похожее делали, когда выяснилось, что для тех, кто остался жить на территории бывшего СССР – маслины четко черные, а зеленое – это оливки; в то время как для эмигрантов это синонимы без четкого разделения, а еще они знают, что эти плоды бывают красные, коричневые и пр.

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