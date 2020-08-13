 

Эксперт объяснил выжидательную позицию Тбилиси с поздравлением Лукашенко с победой на выборах

13.08.2020, 17:48, Новости дня

Грузинский эксперт по вопросам внешней политики Сосо Цинцадзе назвал «прагматичным» решение официального Тбилиси не комментировать события в Белоруссии. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

«В данном случае молчание является наиболее лучшим, соломоновым решением, это прагматичный и подходящий моменту выбор», – сказал эксперт.

«Поздравить Лукашенко, как, скажем сделали, наши соседи – Азербайджан и Армения, это потерять лицо перед Западом и собственной общественностью. А начать критиковать Лукашенко – это значит сжигать все мосты, а ведь неизвестно, чем там все закончится», – отметил аналитик.

По словам Сосо Цинцадзе, «также Тбилиси не забывает, что Лукашенко, несмотря на очевидное давление России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии».

«Итак, нам надо выжидать. Также посмотрим, будут ли санкции против Минска со стороны США и Евросоюза», – сказал он.

Два года назад Лукашенко посетил Тбилиси. Он подружился с тогдашним президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. В четверг перед резиденцией нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла акция сторонников белорусской оппозиции. Около 20 граждан Грузии и Белоруссии называли Лукашенко «диктатором» и требовали не признавать итоги выборов.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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