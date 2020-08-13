Мнение: Геноцид странствующих голубей, завоевание США свиньями и причины заката эпохи доллара

13.08.2020, 17:47, Разное

1. Вероятно, вы хорошо знаете жуткие истории про истребление американских бизонов и геноцид индейцев в США. Оказывается, этими «подвигами» предки современных американцев не ограничились. Они умудрились подчистую истребить несколько миллиардов странствующих голубей – последняя из этих сравнительно крупных птиц умерла в зоопарке в 1914 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Странствующий_голубь

Самцы были от 39 до 41 см в длину, имели, в основном, серую верхнюю и более светлую нижнюю часть туловища, переливчатое бронзовое оперение на шее и чёрные пятна на крыльях. Самки были от 38 до 40 см в длину и имели, в целом, более матовое и тёмное оперение, чем самцы. Молодые особи были похожи на самок, но без переливчатого оперения. Вид в основном обитал в лиственных лесах восточной части Северной Америки, однако размножался главным образом близ Великих озёр. Голуби постоянно мигрировали огромными стаями в поисках пищи, укрытия и мест гнездования, вид в XVI – XVIII веках был самой многочисленной птицей в Северной Америке, пик численности которой достигал от 3 до 5 миллиардов особей. Скорость полёта могла достигать до 100 км/ч, что делало вид довольно быстрой птицей. <…>

Голубиное мясо поставлялось в качестве дешёвого продовольствия, в результате чего охота на протяжении нескольких десятилетий приобрела угрожающие масштабы. На снижение численности вида и его последующее вымирание также повлияли и другие факторы, такие как сокращение крупных гнездовых колоний, необходимых для сохранения вида, и повсеместная вырубка лесов, уничтожившая естественную среду обитания.

2. Оказывается, пока Россию постепенно завоёвывает борщевик, Соединённые Штаты страдают от нашествия диких свиней:

https://nplus1.ru/material/2019/12/14/beavers-fight

…в Новый Свет колонизаторы в XVI веке отправили домашних свиней — ради сельского хозяйства, а затем, в 1912 году, и диких — для охоты. Не найдя достойных врагов и наплевав на изгороди, оба подвида свиней распространились по континенту и продолжают завоевывать все новые американские штаты. Они вытаптывают и выедают местную растительность и этим подрывают кормовую базу для оленей, разносят болезни, опасные в том числе для человека, нападают на детенышей домашних и диких животных и совершают много других опасных деяний.

Некогда домашние свиньи дичают, скрещиваются с кабанами и формируют популяции животных, которых простые американцы именуют грозным словом razorback («острый хребет»). Банды рейзорбеков не боятся человека — да и всех остальных тоже, скорее всего.

Судя по карте, Калифорния, Техас и Флорида уже почти полностью покорены свиньями:

Кстати, по какой-то причине, чистокровных диких свиней американцы называют «русскими рейзорбеками» (возможно, потому что их часть когда-то действительно была завезена из России):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейзорбек

3. «Лента.ру», – когда-то одно из самых оппозиционных и проамериканских изданий, – теперь пишет большие статьи про конец глобального доминирования доллара:

https://lenta.ru/articles/2020/08/05/dollarsfuture/

Доллар США считается символом надежности, безопасности и экономического процветания. Он занимает неоспоримое доминирующее положение в международной финансовой системе с середины XX века и производит впечатление непобедимого титана. Однако эра господства доллара как основной мировой резервной валюты медленно подходит к концу. Крупнейшие банки предрекают ему резкий спад уже в следующем году, а известный экономист Стивен Роуч уверен, что американская валюта может обесцениться на треть. Причинами обвала станут сокращение сбережений населения, рост государственного долга США и усиление Китая. <…>

Корни проблемы лежат в сокращении национальных сбережений (они включают в себя сбережения домохозяйств, предприятий и государственного сектора с поправкой на амортизацию) до 1,4 процента национального дохода. Это самый низкий показатель с 2011 года. Для сравнения, с 1960 по 2005 год этот показатель в среднем равнялся семи процентам национального дохода. Невысокий уровень национальных сбережений приводит к отсутствию внутреннего источника инвестирования.

В результате отсутствие собственных сбережений США компенсировали за счет привлечения инвестиций извне, что разгоняло государственный долг. Однако экономика страны оставалась привлекательной в силу различных причин, в том числе особой роли доллара в мировой экономике. Пандемия COVID-19 может изменить эту ситуацию из-за стремительно растущего дефицита государственного бюджета. Согласно прогнозу двухпартийного Бюджетного управления Конгресса, дефицит в 2020 году взлетит до рекордного для мирного времени уровня и составит 17,9 процента ВВП. <…>

Внешний фактор, оказывающий давление на доллар, кроется в изменении подхода к роли США в мире, которая произошла во время президентства Дональда Трампа. По мнению Роуча, статус мирового лидера выступал элементом поддержки доллара в качестве валюты-убежища. Отход Америки от такой модели, протекционизм и попытки «отделить себя от остального мира» уберут эту опору. Доллар может перестать восприниматься как безопасное убежище, американские фондовые биржи — потерять свою привлекательность для иностранных компаний, а номинированный в долларах государственный и корпоративный долг — увеличиться в других валютах в силу роста популярности альтернатив доллару. Все это может ослабить роль Америки как мирового экономического лидера и финансового центра.

И речь не идет о каком-то далеком будущем — процесс уже запущен.<…>

По данным Банка международных расчетов, за последние 20 лет доля американской валюты в мировых резервах сократилась с 70 до 60 процентов. В ближайшие годы на фоне проблем с текущими счетами и сбережениями этот тренд может только усилиться.