 

Трамп обвинил Китай в подкупе ряда американских СМИ

13.08.2020, 17:30, Новости дня

Некоторые американские СМИ регулярно обвиняют Россию, но не трогают Китай, поскольку они куплены Пекином, выразил мнение президент США Дональд Трамп в эфире канала Fox.

«Они всегда говорят: «Россия», но не упоминают Китай, потому что большинство этих людей подкупил Китай», – передает «Интерфакс» мнение главы Соединенных Штатов.

Напомним, 26 июня США ввели против Китая так называемые гонконгские санкции, предполагающие введение визовых ограничений против ряда «действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека».

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В конце прошлой недели Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

Позднее Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.



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