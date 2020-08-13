По делу о коррупции в Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД

13.08.2020, 17:30, Новости дня

В рамках уголовного дела по статьям о получении взяток и организации преступного сообщества в Ставрополе задержаны 13 сотрудников филиала университета МВД.

«Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ставропольского филиала ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России». В ходе мероприятий задержаны 13 сотрудников», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах СКФО

По его словам, задержан ряд начальников кафедр и другой персонал университета. Университет пока официально не прокомментировал эту информацию.

Учебное заведение с 2016 года возглавляет полковник полиции Дмитрий Краснокутский.

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