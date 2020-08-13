Автомобильные эксперты назвали самые ожидаемые новинки осени

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13.08.2020, 17:30, Разное

Автомобильные эксперты из РФ назвали самые ожидаемые новинки осени. Преимущественно на этот период намечен выход большого количества кроссоверов, но в начале сентября ожидается появление нескольких седанов.
Первым из них является Kia K5, который стал прямым продолжением модели Optima. Старт официальных продаж назначен на 1 сентября. Следом за ним идёт обновлённая Skoda Octavia. Презентация состоится в середине месяца, но вот до дилеров автомобиль может добраться не раньше ноября. Первый месяц осени не останется без презентации кроссоверов. Самым значимым эксперты называют китайский среднеразмерный GAC GS5. В РФ будет доступна только версия с передним приводом. В третьем квартале стоит ожидать появление и Exeed TXL, построенного на платформе Chery M3X. Ориентировочно осенью до российских дилеров доберётся премиальный GV80 от Genesis. Он станет первым представителем SUV-сегмента для корейского бренда.

Октябрь месяц принесёт на авторынок ещё одну новинку – Audi A6 allroad. Эта модификация должна составит конкуренцию внедорожникам за счёт изменяемого дорожного просвета, который увеличивается со 124 до 184 мм при необходимости. Без точной даты презентации остаётся Geely FY11, переименованный для РФ в Tugella. Он составит конкуренцию Haval F7x и Renault Arcana. Ещё одной новинкой осени станет обновлённый Land Rover Defender. От предшественника с аналогичным названием у него ничего не осталось, и автомобиль был полностью переработан.



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