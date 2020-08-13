Вступление в Евросоюз поддерживает больше украинцев, чем вступление в НАТО

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13.08.2020, 17:29, Новости дня

Если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, за проголосовали бы 47,7%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS и Центром Разумкова.

Против выступили бы 32,8%, не приняли бы участия в референдуме 6,5% опрошенных.

57,7% опрошенных готовы проголосовать за вступление Украины в Европейский союз, если бы состоялся такой референдум, против – 26,9%. 5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в плебисците.

Исследование проводилось с 21-го по 28 июля методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

В ходе июньского замера, проведенного SOCIS и Комитетом избирателей Украины, поддержку вступлению страны в НАТО высказали 53,9% граждан, в ЕС – 66,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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