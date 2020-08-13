 

Трамп намерен сменить главу Пентагона в случае победы на президентских выборах – СМИ

13.08.2020, 17:29, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в частных беседах заявлял, что в случае переизбрания на второй срок намерен уволить главу Пентагона Марка Эспера, пишет Bloomberg.

В то же время один собеседник сказал агентству, что, по словам Эспера, он сам намерен уйти независимо от результатов президентских выборов.

Трамп, по словам источников, был недоволен тем, что Эспер не смог публично объяснить сообщения СМИ о “награде” от РФ боевикам “Талибана” якобы за убийства американских военнослужащих. Кроме этого Трампу не понравилось, что Эспер в июне публично выступил против развертывания армии для сдерживания общенациональных протестов против расизма.

Представитель Белого дома заявил, что сейчас нет сообщений о кадровых изменениях. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сказал, что служить народу для Эспера – “высшая честь и привилегия”.

Еще один чиновник, близкий к Эсперу, сказал, что министр обороны намерен пребывать в должности, пока этого хочет Трамп.

23 июля 2019 года Сенат США утвердил кандидатуру Эспера на должность министра обороны Соединенных Штатов. До этого он исполнял обязанности главы Пентагона и был министром армии США.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США, демократ Джо Байден и действующий президент Трамп, представляющий Республиканскую партию. Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.



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