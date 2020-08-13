«Только славянский» – Роспотребнадзор установил единую норму шрифта для производителей кваса

13.08.2020, 17:27, Разное

Решение было принято после недавней проверки, выявившей партию кваса со шрифтом логотипа не имитирующего церковнославянский полуустав.

После того как последний пакет любимого напитка россиян лопнул под гусеницей бульдозера, в ведомстве приступили к мерам по ограждению потребителей от возможности опасного рецидива на законодательном уровне.

– Мы никогда не думали, что дойдём до такого. Сами подумайте, кому в здравом уме придёт в голову маркировать такое исконно-славянское блюдо иными шрифтами? Однако мы встречаем написание этого родного для русского сердца слова каким-нибудь Calibri или вообще богомерзким Arial. Это не ошибка, это намеренное посягательство на святое, и карать за это мы будем соответственно, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наказание за нарушение постановления будет коррелировать с тяжестью проступка: так, если за Times new Roman производитель вероятнее всего отделается штрафом и уничтожением всей партии товара, то за Lobster он, по словам главы ведомства, «сгниёт в тюрьме».

В будущем постановление планируется распространить и на другие исконно-славянские продукты: например «Мёд» и «Морс». Также стоит вопрос об обязательном закреплении «Ъ» на конце этих слов.