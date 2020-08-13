 

«Только славянский» – Роспотребнадзор установил единую норму шрифта для производителей кваса

13.08.2020, 17:27, Разное

Решение было принято после недавней проверки, выявившей партию кваса со шрифтом логотипа не имитирующего церковнославянский полуустав.

После того как последний пакет любимого напитка россиян лопнул под гусеницей бульдозера, в ведомстве приступили к мерам по ограждению потребителей от возможности опасного рецидива на законодательном уровне.

– Мы никогда не думали, что дойдём до такого. Сами подумайте, кому в здравом уме придёт в голову маркировать такое исконно-славянское блюдо иными шрифтами? Однако мы встречаем написание этого родного для русского сердца слова каким-нибудь Calibri или вообще богомерзким Arial. Это не ошибка, это намеренное посягательство на святое, и карать за это мы будем соответственно, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наказание за нарушение постановления будет коррелировать с тяжестью проступка: так, если за Times new Roman производитель вероятнее всего отделается штрафом и уничтожением всей партии товара, то за Lobster он, по словам главы ведомства, «сгниёт в тюрьме».

В будущем постановление планируется распространить и на другие исконно-славянские продукты: например «Мёд» и «Морс». Также стоит вопрос об обязательном закреплении «Ъ» на конце этих слов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Спецоперация «Ы»

25.06 / В Кемерово после парада Победы не могут убрать конские фекалии

30.06 / Путин дал напутствие россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию

29.06 / После получения наследства сын Крачковской перестал ухаживать за ее могилой

29.07 / «Россиянам надо же как-то оправдать свои грязные намерения»

04.08 / Мнение: Перерождение США, конец миграции в Америку и крах доллара

08.07 / Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии

01.08 / Доктор Мясников призвал похудеть и бросить курить перед второй волной коронавируса

30.07 / Возможно, вам не кажется: 6 физиологических проявлений депрессии

13.08 / Эксперты составили список самых безопасных семейных автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска