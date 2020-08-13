Политолог обозначил сроки падения режима Лукашенко

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13.08.2020, 17:23, Разное

Белорусы поддерживали Лукашенко много лет, закрывая глаза на многие его деяния, и политик уверовал в свою безнаказанность, считает Суздальцев. Объявление о победе президента на выборах с результатом более 80% он назвал плевком в лицо белорусскому народу.

Такого люди не простят, уверен эксперт. Если раньше граждане упорно поддерживали Батьку, то сейчас с таким же рвением будут добиваться его отставки, прогнозирует Суздальцев.

По его мнению, сопротивление режиму Лукашенко выльется в саботаж и блокировку работы госслужащих. Через год или максимум полтора нынешний политический режим в Белоруссии прекратит существование, приводит мнение Суздальцева “Московский комсомолец”.

Протесты в республике продолжаются с воскресенья, когда Центризбирком объявил о победе Лукашенко. За время массовых акций задержаны более семи тысяч человек, МВД сообщает об одном погибшем.

Протесты в белорусских городах выглядят стихийными: народ собирается в группы, пытается блокировать дороги и строить баррикады. Однако посол Украины в республике Роман Бессмертный уверен: есть те, кто ими управляет. Этих людей он назвал теневым правительством Белоруссии.

Имен “кукловодов” дипломат не назвал. В противном случае с ними расправятся или вынудят бежать из страны, как произошло с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил посол.

Ранее Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Великобританию, Польшу и Чехию. По его мнению, именно оттуда управляют массовыми акциями. Отключение интернета в республике президент также назвал происками внешних врагов.

Канал пресс-службы АП опубликовал фото якобы Лукашенко проводит совещание.

Только Лукашенко на фото не видно, оно сделано под максимально странным углом.

Видишь Лукашенко? А он есть! pic.twitter.com/LKplHG5eJX

— Чай з варэннем (@belteanews) August 13, 2020



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