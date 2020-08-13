Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином

13.08.2020, 17:23, Разное

Специалист назвал президента пугливым человеком. Александр Лукашенко боится потерять свой пост и политический вес, и поэтому старается всеми способами сохранить власть. Массовые беспорядки в Белоруссии мешают планам и установкам лидера, и он хочет в срочном порядке решить возникшие проблемы.

По мнению Гарифуллина, глава Белоруссии представляет себя незаменимым властелином. Он постоянно пребывает в идеальном мире и не хочет знать, что происходит в стране на самом деле, сообщает издание “Газета.ру”.

Сильное давление на политика оказывает международное сообщество. Александр Лукашенко, может, был бы и рад спрятаться в тихом месте после выборов, но ему не позволят. Известно, что уже ряд европейских государств выступил за введение санкций против Белоруссии. О жестких мерах также задумались власти США.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу после оглашения предварительных итогов голосования во многих городах страны начались акции протеста. Граждане обвинили Александра Лукашенко в фальсификации результатов и потребовали передать власть оппозиционеру Светлане Тихановской.