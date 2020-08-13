 

Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином

13.08.2020, 17:23, Разное

Специалист назвал президента пугливым человеком. Александр Лукашенко боится потерять свой пост и политический вес, и поэтому старается всеми способами сохранить власть. Массовые беспорядки в Белоруссии мешают планам и установкам лидера, и он хочет в срочном порядке решить возникшие проблемы.

По мнению Гарифуллина, глава Белоруссии представляет себя незаменимым властелином. Он постоянно пребывает в идеальном мире и не хочет знать, что происходит в стране на самом деле, сообщает издание “Газета.ру”.

Сильное давление на политика оказывает международное сообщество. Александр Лукашенко, может, был бы и рад спрятаться в тихом месте после выборов, но ему не позволят. Известно, что уже ряд европейских государств выступил за введение санкций против Белоруссии. О жестких мерах также задумались власти США.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу после оглашения предварительных итогов голосования во многих городах страны начались акции протеста. Граждане обвинили Александра Лукашенко в фальсификации результатов и потребовали передать власть оппозиционеру Светлане Тихановской.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / США рассматривают возможность военной помощи Украине за счет госбюджета

24.06 / Жена Михаила Ефремова оправдывала его алкоголизм и отказывалась кодировать

06.07 / В Сети опубликовали таинственный Honor на живых фото во всех деталях

10.08 / «Вы видели, чтобы в Великобритании королеву выбирали?» Лукашенко назвал своих противников «кучкой людей, зажравшихся демократией»

22.07 / Личное: Пора рыбачить…

07.07 / Эксперты заявляют, что у трех четвертей людей развивается «тихий» иммунитет

12.03 / Мнение: Письмо: “Обдаю холодом”

11.07 / Анджелина Джоли рассказала о своей дочери Захаре: “Она экстраординарная африканская женщина”

31.07 / Таинственная история исчезновения Мэтью Пендерграста

01.08 / Кровь отмывают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска