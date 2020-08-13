Эксперты составили список самых безопасных семейных автомобилей

13.08.2020, 17:17, Разное

Эксперты составили список из самых безопасных семейных автомобилей мира. Все транспортные средства в рейтинге получили наивысшую оценку от EuroNCAP.

Открывает список Mazda CX-30. Транспортное средство идеально подходит для активного времяпровождения всей семьёй, а защита взрослых пассажиров получила 99% от экспертов. Детей автомобильные системы защищают немного хуже – 86%. Единственным и незначительным недостатком стала система удержания полосы. Такого недочёта лишён следующий электромобиль в рейтинге – Tesla Model X. В своей категории транспортное средство оказалось самым безопасным и всё благодаря электронным системам помощи водителю. На территории РФ данный внедорожник не пользуется спросом из-за неподходящей инфраструктуры для электрокаров.



SEAT Tarraco вошёл в ТОП-5 по защите пассажиров по версии EuroNCAP. Он получил пять звёзд за безопасность из-за хорошей оснащённости даже в базовой комплектации. Недочётом для российских автолюбителей станет его отсутствие у официальных дилеров. Следом за ним идёт Skoda Scala. Хэтчбек оснастили функцией контроля дистанции и полосы движения. При перестроении компьютер автомобиля заботится о безопасности совершаемого манёвра, и все эти нововведения имеются уже в базовой комплектации. Аналогичные системы есть и в Volkswagen T-Cross, который может похвастаться ещё наличием механизма экстренного торможения, помощи водителю при движении на подъём, распознавания пешеходов и ассистента выезда с парковки задним ходом.



В финале остались два представителя японского автопрома: Subaru Forester и Lexus UX. Они принципиально отличаются друг от друга, но в плане безопасности находятся на одном уровне. Первый внедорожник подойдёт любителям отдыхать на природе, так как его проходимость лучшая в классе. Второй же прекрасно зарекомендовал себя в премиальном сегменте и нужен тем семьям, где выше всего ценится комфорт при поездках.