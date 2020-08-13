Москва назвала цели США в переводе военных в Румынию
13.08.2020, 17:16, Новости дня
США планируют при помощи перевода военных из Германии в Румынию создать напряженность у российских границ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Все это свидетельствует о намерении США и их союзников по НАТО продолжать придерживаться курса на формирование некоей дуги напряженности по линии соприкосновения с Россией в ущерб интересам европейской безопасности», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, эти действия не останутся без ответа со стороны России, этот факт должны учитывать и в столицах Восточной Европы.
«Мы советуем им просто тщательно взвесить все риски и серьезно подумать о последствиях», – отметила дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что стремление восточноевропейских стран принять у себя американские войска не будет способствовать укреплению безопасности этих государств.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Позже президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России.
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