 

Российский ученый предупредил о непредсказуемом климатическом оружии США

13.08.2020, 17:16, Новости дня

США создали оружие, которое якобы может менять климат в отдельных регионах, изменяя ионосферу и создавая «ионные облака». Об этой системе HAARP рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера» отметил, что HAARP изначально создавался как комплекс противоракетной обороны.

Система создает СВЧ-излучение, которое может вывести из строя боеголовку или самолет, которые попадают в зону высокого напряжения электромагнитного поля.

Это же излучение порождает «ионные облака» в ионосфере, в которых появляются участки с плазмой. Испытания выявили, что система влияет на геофизику Земли и на погоду над некоторыми регионами планеты.

«В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты», – отметил Сивков.

Он уточнил, что спрогнозировать, как и на какой регион влияет HAARP, сейчас невозможно, но с появлениями методов прогнозирования система станет мощным «геофизическим и климатическим оружием», считает ученый.

«Так что в перспективе возможно появление оружия, способного обрушивать на противника настоящие погодные катаклизмы и даже поражать его землетрясениями», – подвел итог Сивков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, с какими проблемами придется столкнуться создателями первого в истории человечества климатического оружия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка»

13.07 / Китай повысил уровень реагирования на наводнения до второго

16.07 / Правозащитники: слово «измена» в России может означать все, что угодно

31.07 / Затонувшую БРДМ подняли со дна Керченского пролива на парашютах

23.07 / ООН предложила мировым лидерам прислать видеообращения к сессии Генассамблеи

02.07 / Нардепы от “Слуги народа” Холодов, Устенко и Качура пришли к Петрашко с требованием решить проблему с неуплатой налогов табачными монополистами

20.07 / В квартире на Рублевском шоссе обстреляли полицейских

26.06 / Апфельбаум признали виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

30.06 / Верховная Рада может не уйти на каникулы 17 июля – нардеп

08.07 / Степанов объявил об абсолютном рекорде по числу украинцев, выздоровевших от COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска