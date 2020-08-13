Усатые-полосатые: первая помощь при укусе пчелы или осы

13.08.2020, 17:11, Разное



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Хотя пчелы и осы ближайшие родственники, жалят они по-разному. Если вас укусила пчела, то это в первую очередь плохая новость для нее самой, поскольку ее жало имеет загнутые зубчики, которые намертво застревают в коже человека. Потерявшая жало пчела очень скоро погибнет. А вот оса имеет гладкое жалко, которое легко вынимает после укуса, и может напасть несколько раз. Согласно индексу боли Шмидта, разработанному энтомологом Джастином Шмидтом (Justin Schmidt), из-за особенностей выделяемого яда осиный укус один из самых болезненных по сравнению с другими насекомыми.

Как извлечь пчелиное жало?

При пчелином укусе первым делом необходимо вынуть ее жало, застрявшее в коже, чтобы минимизировать попадание содержимого ядовитой железы. Необходимо слегка сдавить кожу, чтобы «вытолкнуть» жало наружу и извлечь его с помощью пинцета или ногтей. Если у вас слишком короткие ногти, попробуйте аккуратно соскоблить жало с помощью пластиковой банковской карты или заламинированных водительских прав.

Стоит заметить, что специалисты расходятся в мнениях по поводу эффективности этого метода извлечения жала, поскольку есть риск выделения еще большего количества яда. Но также есть научно обоснованное мнение, что способ извлечения пчелиного жала не имеет значения, главное — вынуть его как можно скорее.

Что делать дальше?

Как можно быстрее после извлечения пчелиного жала или непосредственно после укуса осы (как мы помним, она не оставляет жала), постарайтесь принять следующие меры:

Промойте место укуса водой с мылом;

Приложите на 10 минут холодный компресс, затем снимите на 10 минут, а потом приложите его снова. Повторяйте до тех пор, пока боль не утихнет;

Чтобы снять зуд, можно помазать место укуса обычной зубной пастой, которая может немного нейтрализовать ядовитую кислоту;

Примите доступное обезболивающее, например, ибупрофен и антигистаминное, чтобы снять отек.

Важно!

Все эти меры помогут вам довольно быстро снять боль и уменьшить отек лишь в том случае, если укус пчелы или осы не вызвал аллергическую реакцию, и в частности — анафилактический шок. Необычайно резкая боль, сильный зуд, который распространяется по всему телу, упало артериальное давление, появилась боль в животе, тошнота и другие симптомы свидетельствуют об острой аллергической реакции. В этом случае необходимо как можно быстрее обратиться за неотложной медицинской помощью.