Появились видео с Ефремовым из больницы

13.08.2020, 17:08, Новости дня

В Боткинской больнице сняли на видео актера Михаила Ефремова, госпитализированного из Пресненского суда Москвы 11 августа.

На кадрах медперсонал везет Ефремова на кресле-каталке по коридору, передает «Москва 24».

11 августа Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.Однако в среду адвокат артиста Пашаев заявил, что его подзащитный все-таки перенес инсульт.

Сообщалось, что Ефремов проходит лечение в неврологическом отделении.

Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.