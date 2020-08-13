 

Глава УВД Гродненской области извинился перед заводчанами за действия силовиков

13.08.2020, 17:08, Новости дня

Руководитель УВД Гродненской области Белоруссии Вадим Синявский извинился за действия правоохранительных органов перед работниками гродненского «Химволокна».

«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», – цитирует Синявского Tut.by.

Сотрудники предприятия, по данным издания, вышли требовать справедливых выборов, на месте собралось порядка 200 человек. К гражданам приехал мэр Гродно Мечислав Гой и Синявский.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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