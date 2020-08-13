 

Новый проект Галяминой связан с западными НКО

13.08.2020, 17:02, Разное

Муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга запустили новый якобы независимый проект «Живая политика», в рамках которого жители РФ могут поддержать деньгами кандидатов в предстоящих избирательных кампаниях. Возглавила его небезызвестная русофобка Юлия Галямина, назвав своё детище «абсолютно новым явлением», которое должно помогать независимым политикам в борьбе с правящей партией.

По факту, это очередной неолиберальный лохотрон по сбору средств с доверчивых граждан на поддержку сомнительных кандидатов таких аферистов, как Навальный, Ходорковский и прочих русофобов. Независимостью в «Живой политике» тоже не пахнет. Её можно назвать ответвлением ещё одной шарашкиной конторы Галяминой «Школа местного самоуправления». А уж эта дыра давно тесно связана «Открытой Россией» Ходорковского и как минимум парочкой фондов, чья деятельность в РФ нежелательна. В частности, деятельность якобы образовательного проекта Натальи Шавшуковой и Юлии Галяминой оплачивают NED и Free Russia Foundation. Обе организации напрямую связаны с Госдепом США и фондами Сороса. А создана ШМС для координации действий оппозиции и обучения либеральных муниципальных депутатов. Учат их там, как несложно догадаться, по большей части вести протестную и подрывную антироссийскую деятельность. 

«Школа» тесно контактирует и с «Открытой Россией» Ходорковского, предоставляя площадки для выступления персонажам вроде Андрея Пивоварова.

«Живую политику» можно с полной уверенностью назвать ответвлением ШМС. С помощью этой площадки кураторы Галяминой и Шавшуковой собираются не только разводить россиян на деньги, но и собирать толпу под знаменем агрессивной антироссийской повестки. Так что, называя свой новый проект независимым, Галямина просто откровенно издевается над своей немногочисленной маргинальной публикой. Всей её деятельностью руководят как минимум Ходорковский и кураторы вышеупомянутых НКО. Так что в русофобской направленности «новой» аферы можно даже не сомневаться.



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