В гостях у принца Гарри и Меган Маркл: все об особняке пары в Санта-Барбаре

13.08.2020, 17:01, Разное

На днях стало известно, что 39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри со своим годовалым сыном Арчи переехали в новый дом в Санта-Барбаре, причем не сняли его, а приобрели в собственность. Семья наслаждалась приватностью целых шесть недель – они сменили место жительства еще в июле. Но эта конфиденциальная сказка закончилась довольно быстро: вездесущие репортеры Daily Mail вычислили, о каком именно доме идет речь, и обнародовали не только снимки из агентства недвижимости, но и вид сверху.

Так, Меган и Гарри приобрели особняк в районе Монтесито еще 18 июня за 14 650 000 долларов, и часть средств, если верить Daily Mail, перечислил отец Гарри, принц Чарльз. В доме 9 спален и 16 ванных комнат, а также библиотека, офис, тренажерный зал, винный погреб, игровая комната и многое другое. Отдельная гордость – спа с сухой и влажной сауной. Площадь территории – 5,4 акра, на ней расположились многоярусные розарии, теннисный корт, несколько беседок и бассейн. Повсюду – цветущая зелень, включая вековые оливковые деревья.

Меган Маркл и принц Гарри с Арчи

По данным Daily Mail, ранее герцогская чета временно проживала в особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Тайлер строил этот дом “сам” – в 2004 году он выкупил пустой участок земли за 4,3 миллиона долларов. Сейчас дом оценивается в 18 миллионов долларов. Территория поместья занимает почти 9 гектаров. Оно находится на холме, в закрытом и охраняемом поселке, вдали от других особняков и скрыто от любопытных глаз густой растительностью. Оценить степень приватности можно на снимке ниже. В самом доме площадью 2230 квадратных метров имеется 8 спален и 12 ванных комнат.