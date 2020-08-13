В ОБСЕ призвали Минск немедленно отпустить задержанных

13.08.2020, 16:53, Новости дня

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал Минск уважать обязательства в рамках организации и немедленно отпустить задержанных в ходе протестов в Белоруссии.

«Как страна-участница ОБСЕ, Белоруссия свободно взяла на себя определенные обязательства в сфере человеческого измерения, включая право на мирные собрания, свободу выражения, свободу от произвольного ареста или задержания, эффективное средство правовой защиты. Я призываю власти гарантировать, что эти права и свободы уважаются и те, кого произвольно задержали за последние дни, будут отпущены на свободу без промедления», – приводятся его слова на сайте ПА ОБСЕ.

Церетели также отметил, что физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными в републике являются серьезными нарушениями Минском международных обязательств.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о гибели людей, включая того, кто, по имеющимся данным, погиб в заключении», – говорится в заявлении председателя.

Кроме того, он призвал Минск к конкретным шагам для восстановления доверия из-за спорных итогов выборов.

«Поскольку результаты выборов спорны, правительство должно предложить конкретные шаги, чтобы создать основу для восстановления доверия. В идеале эти шаги должны создать необходимые условия для возможности диалога между правительством и оппозицией в парламенте и за его пределами», – говорится в сообщении Церетели.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».