МИД напомнил российским туристам о режиме эпидемии в Черногории

13.08.2020, 16:53, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, планирующих поездку в Черногорию, что в этой стране в связи с коронавирусом с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии.

«Путешественникам необходимо иметь в виду, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала. Этим обстоятельством, в частности, продиктовано у нас сохранение ограничительных и профилактических мер, предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для авиаперелетов. Применительно к Черногории, не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам Захаровой, динамика распространения коронавируса в Черногории имеет волнообразную форму, что не позволяет достоверно судить о реальной эпидемиологической обстановке.

Днем ранее в пресс-службе турсервиса OneTwoTrip сообщили, что продажи авиабилетов из Москвы и Петербурга в Тиват и Подгорицу многократно выросли, при этом РФ пока не возобновила авиасообщение с этой страной.

«После сообщения властей Черногории о разрешении въезда в страну россиянам количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу увеличилось в 20 раз по сравнению с июлем, а количество приобретаемых авиабилетов с третьего по девятое августа увеличилось почти в пять раз по сравнению с данными за весь предыдущий месяц», – передает «Интерфакс» сообщение компании.

Напомним, Черногория включила Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом. Также с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.