 

Fox News – главная угроза демократии в США — не иностранное вмешательство, а собственные спецслужбы

13.08.2020, 16:44, Новости дня

Выставив Трампа агентом РФ и скрыв доказательства его невиновности, ФБР проделало «самый грязный политический трюк в истории», пишет комментатор Fox News Грегг Джарретт. По его словам, исключительная коррумпированность американских спецслужб угрожает демократии больше, чем внешние силы.


Reuters

Главная опасность для демократии в США — это не внешнее вмешательство, а «зловредная сила неизбранных официальных лиц внутри страны», пишет на сайте Fox News консервативный комментатор Грегг Джарретт.

По словам журналиста, в настоящее время на свет выходят всё новые и новые свидетельства лживости ФБР: спецслужба «старательно покрывала» сфабрикованную историю о «сговоре» Дональда Трампа с Россией. Джарретт утверждает, что накопилась уже «гора доказательств» того, что при скандально известном директоре Джеймсе Коми ФБР было «раздираемо коррупцией». «Злоупотребления властью настолько укоренились там, что не ослабли и при преемнике Коми — Кристофере Рэе, принявшем руководство в августе 2017 года», — говорится в статье.

Согласно рассекреченному в воскресенье документу, в 2018 году, докладывая о расследовании «сговора» Трампа с Россией, ФБР активно обманывало комитет сената США по разведке. Бюро уверяло сенаторов, что скандальное «досье», составленное бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, заслуживало доверие и исходило из надёжного источника.

«Ничто из этого не было правдой, и ФБР хорошо это знало. На самом деле, более чем годом ранее, в январе 2017 года, агентство установило, что ни сам Стил, ни его антитрамповские доклады не заслуживают доверия. Однако ФБР скрыло эту информацию от сенатского комитета и заверило его членов, что всё совсем наоборот, что содержание досье точно и проверено. Всё это было хитроумным обманом», — подчёркивает комментатор Fox News.

Спустя четыре дня после инаугурации Трампа ФБР допросило бывшего аналитика Брукингского института Игоря Данченко, который был главным источником для Кристофера Стила, пишет Джарретт. Данченко с готовностью сознался, что сообщал Стилу сплетни и домыслы своих «случайных знакомых и собутыльников», чтобы продолжать получать деньги. Главные обвинения, содержащиеся в досье, не соответствуют истине, по словам самого же Данченко. «Представьте себе лица агентов ФБР, когда они узнали, что всё это сказки», — пишет автор статьи.

Тем не менее свидетельства невиновности Трампа оказались «погребены где-то в глубинах здания имени Эдгара Хувера» и запечатаны в «могиле неизвестных засекреченных документов». И оставались бы там до сих пор, если бы не назначение Уильяма Барра на пост генпрокурора США и Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки. Эти-то люди и рассекречивают доказательства «злодеяний ФБР», говорится в статье.

Джарретт напоминает, что фальшивое досье было заказано и профинансировано избирательным штабом Клинтон и национальным комитетом Демократической партии, а затем передано ФБР и журналистам, которые охотно растиражировали его, не утруждаясь проверить. «Они относились к досье как к священному тексту, никогда не подвергая сомнению его смехотворные утверждения, — возмущается консервативный комментатор. — Любой ответственный журналист сразу бы понял, что это мусор, предназначенный для очернения Трампа. Но мало у кого хватало смелости об этом заявить».

ФБР «сплело запутанную паутину обмана» и применило «самый грязный политический трюк за всю историю политики», выставив Трампа агентом Кремля, отмечает Джарретт. Он призывает предъявить сотрудникам бюро обвинения в лжесвидетельстве и преступном сговоре. Журналист подчёркивает, что ФБР лгало не только комитету сената по разведке, но и суду — ради получения разрешения на слежку за бывшим сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем.

«ФБР и другие применили отвратительную тактику, чтобы разрушить президентство Трампа, отменить его избрание и прогнать его с поста. Его враги, ослеплённые собственной политической предвзятостью и личной ненавистью к Трампу, вовсю преследовали его», — говорится в статье.

«Как я уже говорил, сегодня величайшая опасность для демократии — это не зарубежная сила, а зловредная сила неизбранных чиновников здесь, у нас. Вооружённые огромной властью и часто прячущиеся в тени, они показали, что могут быть исключительно коррумпированными… — заключает Джарретт. — Они политизировали свои агентства, использовали правоохранительные органы как оружие и преследовали людей, не уважая закон и делопроизводство».

 



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