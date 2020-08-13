В МИД Украины сообщили о задержании в Беларуси еще одного украинца

13.08.2020, 16:20, Новости дня

В белорусском Бресте в ходе массовых протестов задержали еще одного украинца, сейчас он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в своем Telegram-канале.

“12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего), сейчас он находится в местном СИЗО”, – говорится в сообщении.

В МИД Украины заявили, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи.

Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины.

“Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших”, – говорится в сообщении.

Судя по всему, это четвертый по счету украинец, задержанный в эти дни в Беларуси. 12 августа около 17.00 в Беларуси были задержаны двое волонтеров общественной организации “Восток SOS” Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Против них открыли уголовное дело. Сегодня стало известно о задержании еще одной украинки – Оксаны Алешиной. Власти Украины добиваются их передачи на родину.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.