 

В «Яндексе» раскрыли детали обысков в офисах компании в Минске

13.08.2020, 16:16, Новости дня

В офисы «Яндекса» в Минске с обысками пришли люди, представившиеся сотрудниками главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД, сообщили в компании.

«Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь [Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, ГУБОПиК] Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

«В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались», – сказал представитель компании.

Компания «Яндекс» проинформировала посольство РФ об обысках в трех своих офисах в Минске. Представители дипмиссии уточнили, что сотрудники офисов «Яндекса» дали исчерпывающие ответы на вопросы белорусских правоохранителей.

Напомним, один из сотрудников силовых структур в офисах «Яндекса» и Uber в Минске проводятся следственные действия.

Сообщалось, что в Минске неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса».

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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