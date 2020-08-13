Собянин отменил линейки в московских школах 1 сентября

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13.08.2020, 16:16, Новости дня

В Москве 1 сентября не планируется проводить массовые мероприятия в школах, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнется 1 сентября», – подчеркнул глава города, передает РИА «Новости».

Школам придется соответствовать определенным требованиям, в них необходимо будет проводить усиленную дезинфекцию, термометрию при входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся, ограничения передвижения внутри школы.

Также ограничения накладываются и на школьные столовые. При этом ученикам не нужно будет сидеть в масках.

«Но если у ребенка есть желание находиться в маске или родители настаивают – ради бога, но такого требования тоже не будет», – отметил Собянин.

Также в четверг мэр Москвы предупредил жителей столицы, что им придется носить маски и соблюдать другие предосторожности ближайшие несколько месяцев.



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