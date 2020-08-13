МИД оценил ситуацию в Ливане

13.08.2020, 16:16, Новости дня

Москва рассматривает ситуацию в Ливане исключительно как внутреннее дело страны и призывает к достижению национального консенсуса без вмешательства других государств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку ливанского правительства.

«Рассматриваем текущую политическую обстановку и политические события как сугубо внутреннее дело Ливана. Традиционно выступаем в поддержку его суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», – передает ее слова ТАСС.

По словам представителя МИДа, Москва призывает решить все вопросы ливанской внутриполитической повестки в правовом поле, через диалог и с выходом на широкий общенациональный консенсус без внешнего вмешательства.

Захарова отметила, что властям Ливана необходимо объединится и общими усилиями преодолеть последствия мощного взрыва в Бейруте и вывести страну их кризиса.

«Прежде всего – предпринять совместные шаги в интересах разрядки напряженности и отказа от насилия, а также предотвращения дальнейшего сползания ситуации к хаосу и точке невозврата», – сказала она.

«Надеемся, что иностранные государства будут содействовать снижению накала страстей в Бейруте, достижению компромисса между ливанцами, а не наоборот», – передает слова представителя внешнеполитического ведомства РИА «Новости»

Она отметила, что координацию международных усилий в поддержку Ливана должна взять на себя ООН.

«В то же время вызывают обеспокоенность попытки некоторых потенциальных международных доноров в интересах реализации собственной геополитической повестки политизировать тему предоставления финансовой помощи Ливану», – подчеркнула Захарова.

Вместе с тем дипломат отметила, что содействия экономическому развитию нуждающихся стран нельзя обставлять условиями, фактически ущемляющими их национальный суверенитет. «С учетом и без того непростой внутриполитической ситуации в Ливане продавливание любых неподготовленных или не пользующихся консенсусной поддержкой преобразований чревато дальнейшей дестабилизацией положения и ростом насилия», – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что РФ направила в Ливан борт МЧС: SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту.

Кроме того, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Напомним, 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку после начала антиправительственных протестов.

Напомним, участники конференции по поддержке Ливана договорились в короткие сроки выделить стране в общей сложности 252,7 млн евро.