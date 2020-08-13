 

Скабеева поддержала действия силовиков в Белоруссии

13.08.2020, 16:08, Новости дня

Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась в поддержку действий белорусских силовиков во время массовых протестных акций в стране после оглашения результатов президентских выборов.

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», – передает РИА «Новости» ее слова в в эфире телеканала «Россия 1».

Скабеева подчеркнула, что не поддерживает «полицейский произвол», однако выбранная белорусским правительством «тактика работает».

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. Участник протеста в Минске погиб в столкновении со спецназом Белоруссии.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.

В четверг колонна сторонников оппозиции выдвинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. 



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