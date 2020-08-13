Силовики покинули офис «Яндекса» в Минске

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13.08.2020, 15:35, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов покинули офис «Яндекса» в Минске.

Шесть силовиков провели в офисе «Яндекса» несколько часов, после чего покинули его без каких-либо комментариев. Они также не ответили на вопрос, какое ведомство представляют. От офиса они уехали на служебном автомобиле, лица были скрыты черными масками, передает РИА «Новости».

Между тем Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий в офисах «Яндекс» и UBER в Минске.

«Следственный комитет и КГК Белоруссии опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах «Яндекс» и UBER», – сообщается в Telegram-канале Sputnik Белоруссия.

Ранее источник, близкий к компании, сообщил, что неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске. Также один из сотрудников офисов в бизнес-центре на проспекте Победителей, 104 в Минске сообщал, что в офисах «Яндекса» и Uber в Минске проводятся следственные действия. 

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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