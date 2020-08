Times – карантинные меры уничтожили занятость в Великобритании так же быстро, как прошлый финансовый кризис

13.08.2020, 15:35, Новости дня

Карантин нанёс сильный удар по занятости в Великобритании: за минувшие месяцы рабочие места в стране исчезали почти с той же скоростью, как было во время рецессии 2008—2009 годов, пишет The Times. Как подчёркивается в материале издания, официально безработица остаётся в Соединённом Королевстве рекордно низкой, однако такая статистика не вполне точна, поскольку не учитывает отдельные группы граждан — включая, к пример, тех, кого, согласно инициативе властей, вместо сокращения отправили в принудительный отпуск.



Reuters

В Великобритании в период действия карантинных мер рабочие места исчезали в темпе, которого страна не знала с финансового кризиса, случившегося больше десяти лет назад, пишет The Times со ссылкой на британское Бюро национальной статистики (ONS). По данным ведомства, экономика Соединённого Королевства за второй квартал нынешнего года потеряла 220 тыс. рабочих мест, что стало самым большим показателем с мая-июля 2009-го, когда исчезло 254 тыс. рабочих мест. При этом не исключено, что в действительности занятость сократилась ещё сильнее: проведённый ONS анализ налоговых данных показал, что количество сотрудников в расчётных ведомостях предприятий между мартом и июлем 2020-го снизилось почти на 750 тыс.

«Мы изначально понимали, что людям придётся пережить тяжёлый период, — прокомментировал вчера экономическую ситуацию в стране премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Разумеется, наша цель — возвращение к жизнеспособной и здоровой экономике. Отдельные её сектора несомненно демонстрируют большую стойкость, но впереди нас безусловно ждут неспокойные месяцы, и путь нам предстоит долгий». «Нам придётся придерживаться нашего плана — «строить, строить и ещё раз строить», восстанавливать экономику, улучшать её и делать так, чтобы те колоссальные вложения, которые мы теперь можем внести в британскую экономику, были внесены, поддерживая занятость и рост ВВП», — добавил премьер.

Как подчёркивает обозреватель The Times, хотя с момента введения карантинных мер работы лишились сотни тысяч британцев, официально безработица сохраняется почти на рекордно низком уровне в 3,9%. Между тем, официальная статистика не вполне адекватно отражает реальную ситуацию с сокращением рабочих часов, поскольку государственные ведомства считают безработными лишь тех граждан, которые заявляют, что не имеют работы и при этом активно её ищут, — а многие из британцев, оказавшихся во время карантина безработными, просто прекратили такие поиски, отмечает журналист. Более точным критерием здесь может служить число «экономически неактивных» людей, которые хотели бы работать, но не ведут поисков: количество таких людей выросло за второй квартал на 218 тыс., пишет автор.



Другим фактором, который «маскирует» серьёзный спад по отработанным часам, является план британского правительства по сохранению занятости: британцев, которых отправили в принудительный отпуск без сохранения заработной платы, а также тех из них, которые «временно не выходят на работу и не получают оклад», безработными власти не считают, пишет The Times. По данным ONS, к этим категориям относятся 7,5 миллионов человек — то есть 27% всех занятых в стране. Из-за «временного отсутствия» и принудительных отпусков среднее количество отработанных часов на одного сотрудника в Великобритании упало до рекордно низкой отметки в 25,8 в неделю.



Впрочем, канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак оценивает ситуацию скорее оптимистично, говорится в материале The Times. «Статистика рынка труда ясно показывает, что принятые нами беспрецедентные меры по поддержке занятости, включая планы по переводу сотрудников в неоплачиваемый отпуск или на режим самозанятости, действуют и спасают миллионы рабочих мест и источников дохода, которые без них бы пропали, — цитирует чиновника газета. — У нас есть чёткий план по защите, поддержке и созданию рабочих мест, благодаря которому ни один житель не останется в безнадёжном положении».



По данным The Times, несмотря на то что британские предприятия вновь стали нанимать персонал, количество вакансий сохраняется на гораздо более низком уровне, чем было перед пандемией: в мае-июле в Великобритании было около 370 тыс. вакансий, что всего на 10% выше, чем было в апреле, когда этот показатель достиг рекордно низкого уровня.



Как отметил в интервью The Times аналитик консалтинговой фирмы Pantheon Macroeconomics Сэмюэл Тумс, целый ряд показателей говорит о том, что сокращение рабочих мест окончательно оформится начиная с августа, когда работодателям придётся начать компенсировать потери из-за принудительных отпусков. «Показатели по намерениям в плане занятости сейчас как минимум такие же слабые, как было в худший период рецессии 2008—2009 годов, а количество пользователей, которые вели поиск через Google по запросу «сокращение штатов», в прошлом месяце побило рекорд. Людям, впервые выходящим на рынок труда, найти работу будет особенно сложно, поскольку число вакансий за месяц в июле упало на 45 процентов в годовом исчислении», — пояснил эксперт. По мнению господина Тумса, в последние месяцы нынешнего года безработица должна будет достичь 9%, что более чем вдвое выше, чем сейчас, но всё же ниже прогнозируемых британскими властями 11,9%.



Старший экономист компании Capital Economics Рут Грегори, в свою очередь, сказала корреспонденту The Times: «Учитывая, что безработица в ближайшие месяцы почти неизбежно будет расти, нынешняя ситуация — лишь затишье перед бурей. По нашим прогнозам уровень безработицы достигнет пиковых значений в районе 7 процентов к середине 2021 года и будет сохраняться выше показателя в 4 процента, зарегистрированного перед началом пандемии, вплоть до конца 2022-го, что означает, что восстановление экономики будет медленным».