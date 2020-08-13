«Мисс Белоруссия» призвала прекратить насилие в стране

13.08.2020, 15:35, Новости дня

Депутат белорусского парламента, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2018» 23-летняя Мария Василевич, которая неоднократно появлялась в компании президента республики Александра Лукашенко, призвала силовиков прекратить насилие.

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза», – написала она на своей странице в Instagram.

Кроме того, Василевич добавила, что Белоруссия не заслужила «такой боли».

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.