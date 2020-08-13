«Мисс Белоруссия» призвала прекратить насилие в стране
13.08.2020, 15:35, Новости дня
Депутат белорусского парламента, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2018» 23-летняя Мария Василевич, которая неоднократно появлялась в компании президента республики Александра Лукашенко, призвала силовиков прекратить насилие.
«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза», – написала она на своей странице в Instagram.
Кроме того, Василевич добавила, что Белоруссия не заслужила «такой боли».
Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов.
Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.
В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.
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